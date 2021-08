Pioli: "È il mio Milan più forte". Domani debutto con la Samp: le probabili formazioni

«Il mio Milan più forte». Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, ci crede. L’anno scorso lo scudetto è sfuggito per la fortissima rimonta dell’Inter. Ma quest’anno potrebbe andare diversamente. «Ho trovato i miei giocatori molto consapevoli, cresciuti», dice il tecnico alla vigilia del debutto in campionato (Sampdoria-Milan, domani 23 agosto, ore 20.45). «Le stagioni precedenti ci hanno dato fiducia, e i giovani come Tonali e Leao li ho ritrovati diversi, più maturi, più forti. Ci manca ancora qualcosa, come Zlatan che è ancora fuori, Kessie che ha un infortunio, Florenzi è appena arrivato, ma credo - gonfia i muscoli Pioli - che il gruppo a completa disposizione sia forte». Questo, aggiunge, «non significa che vinceremo tutto, ma che le vogliamo vincere tutte sì. Al netto delle difficoltà che incontreremo». E sul piano del gioco l’allenatore vuole conferme. «I nostri principi devono essere gli stessi: non subire, non aspettare e proporre il nostro calcio offensivo, intenso, anche con tanti giocatori sopra palla. Questo - dice - richiede grande sforzo e spirito di squadra».

Ibrahimovic rientrerà dopo la sosta

Ovviamente fondamentale è recuperare Ibra. «Sta meglio - dice Pioli - e dopo la sosta credo che potrà rientrare con noi. È un leader, ha grandi motivazioni». Su Calhanoglu, che ha lasciato il Milan a parametro zero in estate, non mostra rimpianti l’allenatore rossonero. «Non stiamo cercando un centrocampista simile, stiamo cercando di migliorare la squadra - sottolinea - e questo si può fare in qualsiasi reparto. Se ci sarà l’occasione di migliorare la squadra ci faremo trovare pronti, ma abbiamo già giocatori di qualità che possono darci soddisfazioni e giocate che in passato a volte ci sono mancate specie con le squadre più chiuse». Di Giroud dice che è «un grande professionista, si è presentato bene e fa giocare bene la squadra», mentre per Tonali afferma che «ci si aspetta prestazioni da centrocampista completo, ha veramente tanta gamba: ora si muove molto meglio e si prende più responsabilità. Deve continuare su questa strada, il tanto lavoro e qualche difficoltà gli sono servite per mostrare tutte le qualità. Rimane comunque un giocatore molto giovane».

Samp, sulla trequarti favorito Damsgaard

In casa Samp si attende la rifinitura domani mattina a Bogliasco, poi il tecnico Roberto D’Aversa ufficializzerà la lista dei convocati dove mancheranno sicuramente gli acciaccati De Luca e Ronaldo Vieira. Sulla formazione non ci dovrebbero essere particolari interrogativi da risolvere con Colley e Yoshida favoriti in difesa su Alex Ferrari e Chabot. A centrocampo salgono le quotazioni di Silva mentre Ekdal potrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti favorito Damsgaard anche se il danese deve vincere la concorrenza di Verre.

Quagliarella: «Non so se sarà l'ultima stagione»

Stamattina centinaia di tifosi hanno voluto abbracciare la squadra, tantissimo entusiasmo soprattutto per Quagliarella a cui è stato dedicato uno striscione: «Fabio sei nella storia. 100 gol con la Sampdoria. Grazie capitano». «Sono tanto orgoglioso - dice Quagliarella - per aver raggiunto i 100 gol con la Samp. Nella mia prima esperienza a Genova avevo segnato appena 13 reti, quindi vuol dire che ho accelerato da quando sono tornato in età matura, e per me questo è motivo di orgoglio». Il centravanti classe 1983 continua a dimostrarsi ogni stagione sempre più importante per i blucerchiati. «Non pensavo di arrivare calcisticamente così in là con l’età. È una bella soddisfazione e la cosa importante è arrivarci abbastanza bene fisicamente. Non so se questa sarà la mia ultima stagione: ci ho pensato in estate ma deciderò più avanti», confessa Quagliarella.

Probabili formazioni, arbitro, tv

SAMPDORIA

(4-2-3-1)

1 Audero

24 Bereszynski, 15 Colley, 92 Murillo, 3 Augello

6 Ekdal, 2 Thorsby

87 Candreva, 11 Gabbiadini, 38 Damsgaard

27 Quagliarella

A disposizione: 33 Falcone, 30 Ravaglia, 21 Tonelli, 4 Chabot, 25 Alex Ferrari, 29 Murru, 12 Depaoli, 5 Adrien Silva, 8 Verre, 16 Askildsen, 9 Torregrossa, 17 Caprari

Allenatore D’Aversa

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Vieira

MILAN

(4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 T. Hernandez

4 Bennacer, 8 Tonali

56 Saelemakers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao

9 Giroud

A disposizione: 1 Tatarusanu, 77 Plizzari, 5 Ballo-Touré, 13 Romagnoli, 14 Conti, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 7 Castillejo, 26 Pobega, 25 Florenzi, 33 Krunic, 12 Rebic

Allenatore Pioli

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Data: 23 agosto 2021

Orario di inizio: 20.45

Quote Snai: 4,00; 3,50; 1,95

Tv: Dazn, Sky (canali 202 e 251 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre)

© Riproduzione riservata