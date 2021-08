Nandez reintegrato prima di Cagliari-Spezia: ecco le probabili formazioni

Godin ci sarà e sarà in campo dal primo minuto, ma la vera novità della sfida tra Cagliari e Spezia potrebbe essere la presenza in campo di Nandez che, dopo essersi scusato con la società, è stato riabilitato anche da Leonardo Semplici. A svelarlo è stato lo stesso allenatore rossoblù, che questo pomeriggio ha incontrato, online, la stampa alla vigilia dell’esordio in campionato (23 agosto 2021, Cagliari-Spezia, ore 18.30). «C’è stato un chiarimento con la società e il presidente, lui ha dato le sue scuse e quindi ora è disponibile per domani», ha detto il tecnico. Via libera, dunque, per il Leon che potrebbe addirittura essere in campo dal primo minuto, mentre sarà convocato il neo acquisto Grassi che, però, avrà bisogno di qualche settimana per rimettersi al passo con il resto del gruppo, sia fisicamente che tatticamente.

Giocherà anche Marin

Semplici, con queste buone notizie che hanno riportato anche un pizzico di serenità nello spogliatoio, ha diretto oggi la rifinitura in attesa di poter verificare lo stato dell’arte della sua squadra contro lo Spezia. Ci sarà anche Marin che, dopo qualche fastidio alla caviglia destra lamentato nei giorni scorsi, è pienamente ristabilito e sarà regolarmente in campo.

Thiago vuole una squadra capace di cambiare

Sull’altro fronte Thiago Motta non recrimina sulla rosa ridotta: «Le sensazioni sono buone, vedendo quello che abbiamo fatto in queste settimane. Affronteremo una partita difficile, ma lo faremo con molta fiducia e provando a fare bene», dice. Sul sistema di gioco l’allenatore dello Spezia aggiunge: «Cambieremo sempre in base alle varie circostanze e guardando le caratteristiche dell’avversario che affronteremo di volta in volta. In base a quello cercherò di mettere i giocatori in campo secondo la migliore disposizione possibile». Secondo Motta, «il fatto che il mercato non sia ancora chiuso e che siamo ancora in pochi non sarà mai un alibi, non mi sentirete usare delle scuse, soprattutto prima della partita. Siamo come siamo attualmente e affronteremo il Cagliari con fiducia, cercando di mettere in pratica quello che abbiamo fatto durante la settimana e cercando di portare a casa un buon risultato», conclude.

Probabili formazioni, arbitro, tv

CAGLIARI

(3-4-2-1)

28 Cragno

23 Ceppitelli, 2 Godin, 44 Carboni

25 Zappa, 16 Strootman, 8 Marin, 29 Dalbert

18 Nandez, 10 Joao Pedro

30 Pavoletti

A disposizione: 31 Radunovic, 1 Aresti, 15 Altare, 33 Obert, 40 Walukiewicz, 14 Deiola. 22 Lykogiannis, 21 Oliva, 20 Pereiro, 32 Ceter, 9 Simeone

Allenatore Semplici

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili : Rog, Ladinetti, Faragó

SPEZIA (3-4-3)

1 Zoet

15 Hristov, 28 Erlic, 43 Nikolaou

27 Amian, 25 Maggiore, 27 Kovalenko, 20 S.Bastoni

10 Verde, 9 Mraz, 19 Colley

A disposizione: 94 Provedel, 40 Zovko, 7 Sala, 12 Vignali, 21 Ferrer, 31 Sher, 77 Bertola, 11 Gyasi, 80 Pietra

Allenatore Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Leo Sena

Arbitro: Fourneau di Roma

Data: 23 agosto 2021

Orario di inizio: 18.30

Quote Snai: 1,95; 3,65; 3,80

Tv: Cagliari-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili e, sempre tramite app, su tutti i televisori collegati al Timvision Box, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4/5 oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast

