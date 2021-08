Locatelli è della Juventus, chiusa la trattativa con il Sassuolo

Manuel Locatelli è un giocatore della Juventus: c'è l'accordo col Sassuolo e con il giocatore, che da tempo premeva perché fosse tutto definito prima dell'inizio del campionato ma manca ancora l'ufficialità che arriverà a breve. Locatelli giungerà a Torino per le visite mediche e la successiva firma del contratto.

Dopo vari incontri, è arrivata l'intesa: la formula è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato. La cifra si aggira intorno a 35 milioni di euro (parte fissa più bonus semplici da raggiungere) più ulteriori bonus in caso di raggiungimento di bonus più difficili. La Juve quindi riscatterà il giocatore alle cifre dettate dal Sassuolo e inizierà a pagarlo solo tra 2 anni, per ora lo tiene in prestito gratuito.

Prima di trasferirsi a Torino, Locatelli, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023, dovrà formalmente rinnovare il proprio contratto il con il Sassuolo.

© Riproduzione riservata