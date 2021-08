Locatelli non convocato contro la Lazio, si avvicina la chiusura dell'accordo con la Juventus

Manuel Locatelli si avvicina sempre di più alla Juventus. Il centrocampista azzurro non è stato convocato dal Sassuolo per l'amichevole di Frosinone contro la Lazio finita ieri 1-1 e ormai l'affare sembra essere in dirittura d'arrivo.

Dopo l'ultimo incontro, c'è l'accordo tra Sassuolo e Juventus sul prezzo e sull'ingaggio, ma non sulle condizioni che porteranno all'obbligo di riscatto. L’ultimo rilancio juventino di venerdì scorso prevede un prestito oneroso di 5 milioni cash, bonus fino a 7 milioni facilmente raggiungibili e 23 milioni di riscatto con obbligo. I bianconeri vorrebbero legare l'obbligo di riscatto alla qualificazione in Champions League, mentre il Sassuolo è fermo all'idea di un obbligo incondizionato e nell’ultimo incontro ha aperto un piccolo spiraglio solo su un minimo di presenze totali (5) nel corso della stagione, non legate a una competizione specifica.

Intanto domani potrebbe esserci l'incontro decisivo tra i due club: l'obiettivo della Juventus è di metterlo a disposizione di Allegri per la prima di campionato contro l'Udinese.

© Riproduzione riservata