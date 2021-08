Coppa Italia, il Benevento passa ai supplementari. Vince anche il Cittadella

Benevento e Cittadella superano il turno di Coppa Italia. È questo il verdetto delle prime due gare della giornata.

Un rigore alla fine del tempi supplementari consente al Benevento di conquistare i sedicesimi di finale, eliminata la Spal. Finisce 2-1 la sfida del Vigorito con Moncini decisivo dal dischetto al 4’ minuto di recupero del secondo tempo supplementare. Lo stesso Moncini al 94’ era stato lo sfortunato protagonista dell’autorete che aveva dato alla squadra di Ferrara il pareggio. Si comincia subito forte e al 5’ Thiam respinge il rigore calciato da Sau. Al 32’, però, i padroni di casa sbloccano il risultato con un bel gol di Improta. La Spal, con il neo-patron Tacopina al seguito della squadra, reagisce e prova con Di Francesco, ma soprattutto con una bella azione personale di Colombo, chiusa con una conclusione di poco larga. Nella ripresa match equilibrato e combattuto e al 94’ arriva il pareggio degli ospiti con la sfortunata deviazione nella propria porta di Moncini sulla punizione calciata da Viviani. All’ultimo respiro dei supplementari il rigore decisivo di Moncini e l’espulsione di Di Francesco per proteste. Il Benevento di Caserta ai sedicesimi affronterà la Fiorentina.

Si qualifica anche il Cittadella. La squadra di mister Gorini si è imposta 2-1 sul Monza. Granata in vantaggio all’8’ con Okwonkwo, che salta il portiere e mette dentro la rete dell’1-0. La squadra di mister Stroppa reagisce e, al 30’, pareggia Carlos Augusto di testa. Si torna in parità, ma al 40’ Tounkara è bravo ad anticipare Di Gregorio e a siglare la rete del 2-1. Nella ripresa il Monza va in gol all’8’ con Gytkjaer, ma la rete viene annullata. I brianzoli insistono, ma non segnano ed anzi sul finire della partita è il Cittadella con Tounkara ed andare in gol, ma anche in questo caso la rete viene annullata per fuorigioco.

RISULTATI

TRENTADUESIMI DI FINALE

IERI

Pordenone-Spezia 1-3

Genoa - Perugia 3-2

Udinese-Ascoli 3-1

Fiorentina-Cosenza 4-0

OGGI

Benevento-Spal 2-1 (dts)

Cittadella-Monza 2-1

Verona-Catanzaro (in corso)

Cagliari-Pisa (in corso)

DOMANI

Empoli-Vicenza (ore 17.45, Canale 20)

Parma-Lecce (ore 18.00, Italia 1)

Venezia-Frosinone (ore 20.45, Canale 20)

Torino-Cremonese (ore 21.00, Italia 1)

LUNEDÌ 16 AGOSTO

Crotone-Brescia (ore 17.45, Canale 20)

Bologna-Ternana (ore 18.00, Italia 1)

Salernitana-Reggina (ore 20.45, Canale 20)

Sampdoria-Alessandria (ore 21.00, Italia 1)

