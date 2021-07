Mancini: "Questa Italia resterà nei libri di storia"

A una settimana dal trionfo di Wembley, è tornato a parlare, ai microfoni di Sport1.de, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. "Mi sento molto, molto bene da campione d’Europa. È davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice. Sono particolarmente felice per tutti gli italiani in patria e nel mondo", ha detto il ct azzurro.

"Abbiamo festeggiato ma è successo tutto molto velocemente. Mi è passato davanti come un film. Non avevamo preparato nulla. Ma siamo stati accolti da tante persone per le strade di Roma: è stato semplicemente bellissimo. È stato un momento straordinario, che dura ancora. E tutto ciò appartiene interamente ai miei ragazzi: avevano ragione a volerlo vivere. Ora tutti sono in meritata vacanza da campioni d’Europa", ha aggiunto Mancini.

"Io non sono un festaiolo, non lo sono mai stato. Ma è stato davvero bello festeggiare. Soprattutto per il popolo italiano. Penso che la gente continuerà a festeggiare per tutta l’estate. E questo è bello", ha precisato poi il ct dell’Italia. "Il titolo vinto ai Mondiali del 2006 può essere sicuramente paragonato a quello degli Europei di quest’anno, perchè devi fare sempre grandi cose per vincere certi titoli e i ragazzi di questa Italia le hanno fatte", ha concluso Mancini.

