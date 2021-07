Italia-Inghilterra 0-1, la diretta: occasione per Chiesa, sinistro fuori di poco

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

37': di nuovo Inghilterra, Shaw ruba palla a Chiesa e mette in area un pallone pericoloso, Emerson si rifugia in fallo laterale

36': iniziativa personale di Chiesa che resiste al fallo di Rice, arriva ai 20 metri e prova la rasoiata di sinistro, palla che finisce non lontana dal palo

34': bella combinazione Mount-Sterling in area di rigore, Bonucci chiude

33': l'Italia gioca nello stretto ma non trova mai spazio

28': Italia nervosa, Insigne calcia dai 25 metri ma è una conclusione da dimenticare che finisce lontanissima dallo specchio della porta

25': rientra momentaneamente in campo il numero 8 azzurro che però non sembra al meglio

24': si scalda Cristante, Jorginho al momento è fuori dal campo

22': Jorginho a terra, problemi al ginocchio per lui. L'Inghilterra ha giocato una prima parte di primo tempo di altissimo livello

17': giro palla dell'Italia che sta cercando spazio per le verticalizzazioni

12': soffre l'Italia, Tripper fa quello che vuole a sinistra

10': altro pericolo per l'Italia, Walker trova un corridoio per Trippier che mette in mezzo, Chiellini allontana

7': calcia in porta Insigne, palla alta sopra la traversa

6': Italia che prova a far gioco, Chiesa guadagna un buon calcio di punizione dai 20 metri

3': peggior inizio possibile per l'Italia che ora è chiamata a reagire

2': GOL DELL'INGHILTERRA, SHAW. Subito avanti la squadra di Southgate, buona uscita palla al piede, cross di Trippier sul secondo palo e Shaw al volo di sinistro porta in vantaggio i padroni di casa

2': errore di Maguire che regala calcio d'angolo all'Italia

1': INIZIA LA PARTITA! La finale di Euro 2020 è cominciata!

È la serata decisiva, a Wembley Italia e Inghilterra si affrontano per decidere la vincitrice di Euro 2020: da una parte gli azzurri di Mancini, a caccia del bis dopo 53 anni di digiuno, dall'altra i Tre Leoni di Southgate che mai prima d'ora hanno alzato al cielo questo trofeo.

Momenti di tensione durante l’arrivo dei tifosi: alcuni sostenitori inglesi hanno lanciato in aria lattine, fumogeni e coni segnaletici e hanno scandito cori minacciosi contro gli italiani che stavano raggiungendo lo stadio. Tre sostenitori degli azzurri, in particolare, sono stati accerchiati dai supporter dei Tre Leoni, ha riferito un giornalista dell’Afp, anche se non ci sarebbero feriti.

La maggior parte dei tifosi italiani, stimati in oltre 6 mila, si sono affrettati a raggiungere lo stadio per evitare le provocazioni. L’area attorno a Wembley è presidiata da centinaia di poliziotti e la polizia e il sindaco di Londra, Sadiq Khan, hanno invitato i tifosi a non avvicinarsi allo stadio se non hanno il biglietto per la finale.

L’atmosfera è di grande eccitazione con decine di migliaia di tifosi che cantano e ballano. Lungo le vie di accesso si è creato un tappeto di cocci di bottiglia e la polizia ferroviaria ha riferito che in molte stazioni sono stati accesi fumogeni.

I giocatori di Inghilterra e Italia sono già scesi sul terreno di Wembley per una prima presa di contatto con il campo teatro della finale degli europei. L’accoglienza è stata particolarmente rumorosa per gli azzurri perchè lo spicchio degli italiani si è riempito con largo anticipo rispetto ai settori dei tifosi inglesi. «Football is coming Rome» e «Ciro, faje male» erano alcune delle scritte comparse su bandiere e striscioni dei supporter azzurri.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

© Riproduzione riservata