Europei, tensione a Wembley: la polizia blocca decine di tifosi inglesi

La polizia britannica ha confermato di essere intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima della finale degli Europei fra Inghilterra e Italia, per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Si segnala qualche scontro anche in relazione a una zuffa avvenuta fra due gruppi contrapposti di inglesi. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi, anche se alcuni video amatoriali hanno mostrato fasi di tensione durante la tentata infiltrazione.

Per la polizia, nessuno comunque è finora riuscito a entrare nello stadio senza biglietto. «Stiamo venendo a capo di un incidente avvenuto all’altezza del perimetro esterno di sicurezza dello stadio con l’appoggio della polizia», ha confermato una portavoce di Wembley. «Misure di sicurezza sono state rapidamente attivate nelle aree coinvolte e non vi sono state violazioni degli ingressi da parte di persone senza biglietti», ha aggiunto.

Dall’interno delle tribune si è appreso che, oltre agli addetti alla sicurezza dell’impianto, sono intervenuti alcuni agenti a cavallo per disperdere i giovani che avevano superato i primi controlli di pre-filtraggio. La polizia metropolitana ha diffuso un messaggio sul proprio profilo Twitter per ammonire le persone senza biglietto a non cercare di raggiungere l’area dello stadio di Wembley.

Qualche tensione si segnala anche da parte di alcune centinaia di teste calde non in possesso dei tagliandi d’ingresso obbligatori per accedere alla fan zone transennata attorno al maxi schermo di Trafalgar Square, nel centro di Londra: alcuni di coloro che sono stati bloccati si sono arrampicati sulla scalinata dell’adiacente National Gallery, da dove hanno lanciato oggetti, bottiglie e petardi.

