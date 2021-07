Inghilterra, il principe William suona la carica prima della finale contro l'Italia: "Buona fortuna"

"Auguro a Gareth e a tutti i giocatori buona fortuna per stasera". Con queste parole il principe William ha augurato buona fortuna alla nazionale inglese, per la finale dell'Europeo in programma stasera contro l'Italia. Una partita che si giocherà allo stadio Wembley di Londra.

Un match che si disputerà in casa per la nazionale inglese. Ecco perchè l'allenatore della nazionale inglese, Gareth Southgate, ha lanciato un appello affinchè nessuno del pubblico fischi durante l'inno italiano,

"La nazione è dietro di te", ha poi concluso il principe William nel suo video condiviso sul suo profilo Instagram.

"Gareth, Harry e a tutti i membri della squadra inglese dentro e fuori dal campo, voglio solo augurarvi buona fortuna per stasera. Che prestazione è stata. Ogni membro della squadra ha fatto la sua parte, - ha detto il principe William - e anche tutto lo staff tecnico è stato davvero essenziale. Non posso credere che stia succedendo. È così elettrizzante, e vi auguro solo il meglio. Tirate fuori il meglio dell'Inghilterra, siamo tutti con voi. L'intero paese è con voi".

Anche la regina Elisabetta II aveva inviato un messaggio di buona fortuna al Ct Gareth Southgate e alla squadra inglese in vista della finale. La squadra di Southgate ha raggiunto la sua prima finale del campionato europeo, ponendo fine a 55 anni di assenza dalla finale di un grande torneo internazionale.

«Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa ha significato per i giocatori, lo staff tecnico e il personale raggiungere e vincere la finale del più grande torneo internazionale di calcio», ha scritto la sovrana inglese.

Con l’Inghilterra alle soglie di un trionfo storico, la regina aveva aggiunto: «Voglio inviare le mie congratulazioni e quelle della mia famiglia a tutti voi per aver raggiunto la finale del campionato europeo. Vi mando i miei auguri per domani nella speranza che la storia registri non solo il vostro trionfo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio con cui vi siete comportati».

Il riscatto con la storia non solo è vicino, ma anche possibile: regna l'ottimismo sui quotidiani britannici insomma.

"Ad un match dalla gloria", titola l'Independent on Sunday, che celebra nelle pagine sportive "Una nuova Inghilterra", come spiega nel sottotitolo: "E' tempo di lasciare che riposino in pace i fantasmi del '66". Se il domenicale People apre con "Orgogliosi dell'Inghilterra", il Sun on Sunday si affida in prima pagina ad una citazione musicale (una celebre canzone dei Black Eyed Peas), tra augurio e speranza: "Tonight's gonna be a good night", "Stasera sarà una bella notte".

La pagina sportiva è dedicata a Harry Kane, il più atteso tra gli inglesi, "Leone in attesa" viene definito nell'apertura, in relazione alla lunga attesa patita dai Tre Leoni in campo internazionale: "E' arrivato il momento di essere spietati dopo 55 anni di dolore".

Il riferimento è all'ultimo titolo vinto dall'Inghilterra, la Coppa del Mondo del '66, che ritorna nei titoli odierni. "55 anni di dolori per i Tre Leoni possono terminare in maniera gloriosa questa sera, finalmente è…la missione: è possibile", titola il Star Sunday, che pubblica il fotomontaggio di Gareth Southgate in versione Tom Cruise.

"Per la Regina e per la nazione", l'auspicio del Sunday Express che consiglia all'Inghilterra - con un gioco di parole col nome di Kane - "Just keep calm and Harry on", perché aggiunge il quotidiano "Il capitano Kane è pronto a terminare 55 anni di dolori per l'Inghilterra". Kane protagonista anche sul Sunday Times, ritratto a tutta pagina, colorato della bandiera di San Giorgio. "We Kane be Heroes" è l'altra citazione musicale (questa volta a David Bowie) a cui si affida il Sunday Mirror, mentre il Mail on Sunday ricorda come i Tre Leoni questa sera potranno contare anche sul tifo della Famiglia Reale: "La Regina e William: forza Inghilterra".

© Riproduzione riservata