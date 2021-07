Europei finiti per Spinazzola, lesione al tendine d'Achille sinistro

È finito l'Europeo di Leonardo Spinazzola. Per l'esterno dell'Italia lesione al tendine d'Achille sinistro dopo l'infortunio che lo ha costretto a uscire in lacrime nella sfida con il Belgio. È quanto fa sapere la Federcalcio sulle condizioni del calciatore azzurro.

In nottata la Nazionale è rientreta a Coverciano e oggi sono previsti altri esami per valutare le sue condizioni in maniera più approfondita.

La festa per la serata speciale di ieri è stata rovina proprio dall'infortunio di Spinazzola, il cui torneo è finito nel duello in velocità con Thorgan Hazard. "Sembra grave - ha detto Roberto Mancini -. Mi ha colpito vederlo in lacrime e la dinamica dell'incidente non è stata bellissima. Era uno dei migliori giocatori dell'Europeo e lo sarà anche se non potrà giocare le prossime. Dispiace, gli mandiamo un bacio grande".

Anche Lorenzo Insigne dopo Italia-Belgio, match per il quale è stato premiato dall'Uefa come migliore in campo, ha parlato del compagno di squadra: "Mi dispiace per Spinazzola - dice Insigne riferendosi proprio al premio -, perché se non si fosse infortunato avrebbe vinto questo premio anche oggi. Sono andato a consolarlo perché l'ho visto piangere e spero che possa recuperare perché per noi è un giocatore fondamentale".

© Riproduzione riservata