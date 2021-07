Europei, verso Italia-Spagna: Emerson per Spinazzola e conferma per Chiesa ed Immobile

Sarà una Nazionale italiana quasi identica a quella scesa in campo venerdì scorso all’Allianz di Monaco di Baviera quella che martedì sera sfiderà la Spagna a Londra nella semifinale degli Europei. Il ct azzurro Roberto Mancini sembra infatti al momento orientato a cambiare molto poco degli uomini visti in campo dal 1' contro il Belgio, con l’esterno sinistro difensivo Emerson che prenderà il posto dell’infortunato Spinazzola e potrebbe essere l’unica novità rispetto all’ultima gara disputata da Giorgio Chiellini e compagni.

Si va verso la conferma del tridente offensivo con Chiesa, Immobile ed Insigne, ed il centrocampo ormai collaudato con Jorginho regista e la coppia Verratti-Barella interni. A rafforzare le certezze del tecnico della Nazionale italiana ci si stanno mettendo anche degli acciacchi fisici che hanno colpito alcuni azzurri come ad esempio quelli che quest’oggi hanno impedito di allenarsi in gruppo a Belotti e Toloi che hanno lavorato in maniera differenziata in palestra.

Nell’allenamento di questo pomeriggio a Coverciano per l’Italia prima parte dedicata al riscaldamento fisico-atletico, poi esercitazioni tattiche di 4-3-3 ed infine studio delle situazioni su palla inattiva. Il programma della Nazionale italiana per domani prevede la partenza alle 11 da Firenze per Londra, alle 14:30 ora locale conferenza stampa del ct Roberto Mancini e del capitano Giorgio Chiellini mentre alle 18.30 sempre ora locale seduta di rifinitura degli azzurri al 'The Hive stadium' di Londra. ITALPRESS

