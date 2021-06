Europei niente sorprese, Mancini schiera la squadra prevista: 4-3-3 con Berardi nel tridente

Nessuna sorpresa nella formazione dell'Italia che sta per affrontare la Turchia. Il ct Roberto Mancini manda in campo la formazione prevista, quella dell'ultima amichevole, con il 4-3-3 che prevede Donnarumma in porta, la difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, centrocampo con Barella, Jorginho, Locatelli, tridente offensivo con Berardi, che ha vinto il ballottaggio con Chiesa., Immobile e Insigne. Nella formazione della Turchia presenti i due 'italiani' Demiral e Calhanoglu.

