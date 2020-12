Paolo Rossi, l'ultimo messaggio inviato alla moglie: "Grazie per ciò che fai per me e le bambine"

In occasione della commemorazione di Paolo Rossi allo Stadio Curi di Perugia, la moglie Federica Cappelletti ha mostrato in lacrime l’ultimo messaggio che Paolo le aveva inviato prima di morire dal letto dell’ospedale di Siena, dove era ricoverato.

"Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato - sta scritto nel messaggio -, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti". ITALPRESS

