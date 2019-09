Attimi di terrore al Gran Premio d’Italia di Formula 3: in gara 1 Alex Peroni, pilota australiano, ha preso in pieno il dissuasore all’esterno della curva parabolica e la sua macchina è letteralmente decollata per una decina di metri d’altezza fino ad atterrare, capovolta, contro le barriere.

Fortunatamente l’ha salvato il pilota australiano: dopo un paio di minuti di paura Peroni ha potuto abbandonare la monoposto e ha lasciato la pista sulle sue gambe.

