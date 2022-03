La lettera de I Sansoni contro il caro benzina: "Per il pieno devo fare un mutuo?"

L'aumento esponenziale del costo del carburante, benzina e diesel, ha creato disagi e malumori agli automobilisti. In attesa di vedere applicata la riduzione di 25 centesimi delle imposte applicate sui carburanti non si placa il coro di critiche. Sull'argomento arriva il commento de I Sansoni, nome d’arte dei fratelli Fabrizio e Federico Sansone, attori e creator siciliani che in un video pubblicato sulle loro pagine Facebook e Instagram analizzano con pungente ironia l'attuale situazione.

"Ho un problema: stasera alcuni amici mi hanno invitato a cena e non so cosa portargli. Sono senza soldi, già siamo combinati così per risparmiare su luce e gas - dicono I Sansoni nel video, circondati da alcune candele accese - , però non mi posso presentare a mani vuote! Portagli questa bottiglia - è il consiglio di uno dei due - , un Senza Piombo del 2020, quando la benzina era 1,386 euro!".

I due comici, così come fatto per commentare la guerra in Ucraina, decidono di scrivere una "lettera" rivolgendosi alla benzina: "Carissima, ti scriviamo per dirti che siamo nella m... Già 300 euro di luce nella bolletta, il gas 200 euro! Per fare il pieno alla macchina cosa dovrei fare, un mutuo?". E giù un'altra battuta: "Ma se la benzina la beviamo come sciroppo la possiamo scaricare come spesa medica?!?".

"Carissima benzina - proseguono la "lettera" i due siciliani - mi compro la macchina a gas", dice uno due fratelli. "Ma il gas costa di più - è la risposta - . Non ti conviene!" "Allora compro la macchina elettrica, ma pure la luce è aumentata! Allora invento la macchina ad acqua e con 6 bottiglie faccio il pieno! Con tutta questa acqua, però, questa macchina si deve fermare a fare pipì, no...?".

© Riproduzione riservata