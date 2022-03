Red Canzian torna a casa dopo l'intervento al cuore: "Rifugio che protegge"

Red Canzian, 70enne bassista dei Pooh, si lascia alle spalle il difficile periodo dovuto alle sue condizioni fisiche. Il cantante ha concluso il periodo di ricovero all'ospedale di Treviso nel quale stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una infezione cardiaca.

"Oggi torno a casa - ha detto Canzian in un video pubblicato sul suo profilo Instagram - . Solo standone lontano per tanto tempo ho capito che per me la casa rappresenta quel rifugio che protegge e regala sicurezza, molto di più di un bell’insieme di mobili, travi e mattoni… la casa è il luogo dove coltivare sogni e speranze, insieme a chi ci ama".

Qualche settimana fa Canzian aveva reso noto il ricovero nella struttura ospedaliera con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo Casanova Opera Pop al quale l’artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia). Un'opera che va oltre il musical, oltre i generi, incrociando il teatro con la danza, il rock, il pop, la passione e una storia, dedicata a uno dei personaggi italiani più noti al mondo - Giacomo Casanova - che affonda le radici nei tempi che furono. Ventuno performer sul palco, 2 ore di musica in due atti e 35 brani inediti cantati dal vivo, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie immersive ed effetti pirotecnici.

