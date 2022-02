Red Canzian rassicura i fan dei Pooh dopo l'intervento al cuore: "Sto bene, respiro aria vera"

"Per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura, ad un mese dal ricovero". Red Canzian, 70 anni, bassista dei Pooh, rassicura i numerosissimi fan sulle sue condizioni fisiche. In un video girato dal giardino dell'ospedale di Treviso, dove si trova ancora ricoverato e nel quale stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una infezione cardiaca, rivolge un messaggio ai sostenitori della storica band.

"A oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e con le mie gambe torno in camera. Dovrò aspettare altre tre, quattro settimane - rivela - : la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto. Mi mancate". Qualche settimana fa Canzian aveva reso noto il ricovero nella struttura ospedaliera con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo Casanova opera pop, al quale l’artista ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia).

