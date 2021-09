Blanco, con il nuovo singolo "Blu celeste" è l'artista più seguito in Italia su YouTube

L’uscita di «Blu celeste», il suo attesissimo album d’esordio, spedisce Blanco, nuovo giovanissimo fenomeno della scena rap italiana, al primo posto tra gli artisti più seguiti in Italia su YouTube nell’ultima settimana; per lui un’impennata negli ascolti che sfiora il 170%, tradotta in oltre dieci milioni di click.

Si accomoda in seconda posizione dunque Sfera Ebbasta, che al momento, non avendo uscite solitarie particolarmente recenti, si appoggia su due duetti con due giovani artisti particolarmente in voga, la prima è Madame, il secondo proprio Blanco. Passo indietro fino al gradino più basso del podio anche per Rocco Hunt che anche quest’anno ha proposto il proprio tormentone estivo, «Un bacio all’improvviso», cantato in duetto con la cantante e attrice spagnola Ana Mena (che nella speciale chart occupa la 14esima posizione).

Scendono al quarto posto i Maneskin, che dalla vittoria dell’Eurovision Song cavalcano un’onda che li ha portati ad un successo letteralmente planetario. Una posizione indietro rispetto a sette giorni fa anche per anche per Fred De Palma, il più importante esponente del reggaeton in Italia, attualmente fuori con il disco «Unico». Conferma al sesto posto per Rkomi, forte del successo di «Taxi Driver», tra i più ascoltati dischi degli ultimi mesi.

Scende al settimo posto Sangiovanni, finalista dell’ultima edizione di «Amici di Maria De Filippi», al momento fuori con le hit «Malibu» e «Lady». Ottava posizione occupata da un altro vincitore dello show televisivo targato Mediaset, Irama. Nona posizione per Achille Lauro, dovuta al successo di «Mille», il tormentone che lo lega a Fedez (11esima posizione) e Orietta Berti (23esima). A chiudere la top ten ci pensa Madame.

