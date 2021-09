"Donda", il nuovo disco di Kanye West è il più venduto in Italia

Secondo i dati forniti dalla FIMI è «Donda», nuovo disco del rapper americano Kanye West, ad imporsi immediatamente, all’indomani dell’uscita, al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia; si tratta del decimo lavoro della carriera della star mondiale, ha infranto tutti i record di ascolti delle prime 24 ore su Spotify, ormai il principale supporto per l’ascolto della musica in ogni angolo del mondo.

Si accomoda dunque in seconda posizione «Taxi Driver», ultimo disco del rapper Rkomi in cui le sonorità urban del rapper vengono abilmente mescolate a quelle del pop tramite una serie di featuring con i maggiori esponenti del nuovo cantautorato.

Nuova entrata anche sul gradino più basso del podio, si intitola «SurreAle» ed è il nuovo disco di J-AX, che in principio doveva essere semplicemente una versione deluxe di «ReAle», il suo precedente lavoro, ma la lunga assenza dalle scene causa Covid lo ha trasformato di fatto in un nuovo album con 9 nuovi inediti.

