"Me contro Te - Il mistero della scuola incantata" sempre in testa: in 10 giorni oltre 3 milioni di incassi

Con quasi 10 milioni di euro, Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, il primo film del duo di filmmaker star del web, amatissimi dai bambini, era stato il maggior successo del 2020 prepandemia.

Un successo che Luì e Sofì, o meglio Luigi Calagna, classe 1992 e Sofia Scalia, classe 1997, entrambi siciliani di Partinico, coppia anche nella vita, puntano a ripetere il successo anche con la loro nuova avventura cinematografica, Me Contro Te Il Film - Il Mistero Della Scuola Incantata diretto da Gianluca Leuzzi, in sala dal 18 agosto in sala con Warner Bros, anche coproduttrice con Colorado Film e Me Contro Te. In 10 giorni, dati al 27 agosto, ha incassato oltre 3 milioni 200mila euro, in testa al box office settimanale ma anche dell'intera stagione dove risulta al momento secondo dopo Fast and Furious 9.

Stavolta Luì e Sofì si ritrovano ad entrare in un mondo fatato quando vengono invitati alla riapertura di una bellissima ma misteriosa scuola. Non mancherà il loro avversario di sempre, il Signor S, e la coppia potrebbe confrontarsi con un segreto sul proprio passato.

"Rispetto al primo film abbiamo voluto aggiungere, più avventura, effetti, per entrare un po' di più nel linguaggio del cinema" spiega Sofia, coautrice insieme al compagno del soggetto e della sceneggiatura, firmata anche da Emanuela Canonico e Andrea Boin. I loro video di sfide, avventure, buffi tutorial, piccoli esperimenti, scherzi e canzoni, dal 2014 hanno conquistato i giovanissimi fan (sono soprattutto tra i 4 e i 10 anni e si riconoscono come 'team trote'). Ad oggi, hanno quasi sei milioni di iscritti al loro canale principale su you tube, 2 milioni e 300 mila follower su Tiktok e e un milione e mezzo su Instagram. Inoltre Me contro te è diventato un brand di decine di prodotti da quelli per la scuola alle borracce, dai libri ai dischi, passando per vestiti, scarpe, caramelle o patatine.

"I bambini vogliono far vedere al mondo che appartengono al team trote - commenta Sofia - ci sorprende sempre incrociarli per strada e vedere magari sui loro zaini il nostro logo". Così come "non ti abitui a vedere la tua faccia nelle vetrine dei negozi" interviene sorridendo Luigi. Anche durante la pandemia, "un periodo strano per tutti, con i nostri video pensiamo di aver regalato loro un po' di quotidianità e normalità, oltre ad averli fatti divertire" spiega il 29 enne siciliano.

"Soprattutto all'inizio, con il lockdown, abbiamo capito che i bambini erano un po' spaventati e confusi. Abbiamo fatto allora anche un video per spiegare in termini semplici cosa fosse il covid e come proteggersi, e abbiamo continuato con le nostre avventure. Ora ci chiedono video soprattutto ambientati all'aperto, essendo potuti uscire poco".

Con Me Contro Te Il Film - Il Mistero Della Scuola Incantata "abbiamo aperto una porta su un'avventura in un mondo magico, che speriamo di poter continuare... vedremo dopo la reazione del pubblico". Una storia per la con fonti d'ispirazione ideali come "Il Signore degli anelli" e "Harry Potter", commenta Luì, ma anche "Scooby doo. Il nostro humour, secondo me è molto simile a quello del cartoon" osserva Sofia.

Come vi descrivereste agli adulti che non vi conoscono?

"Spesso ci paragonano a Bim Bum Bam, siamo un po' come il Paolo Bonolis di quegli anni". Nel lavoro di scrittura in team "c'è una grande intesa tra noi. Prestiamo grande attenzione sia al quotidiano che al feedback dei nostri fan" e nel film "potrebbero arrivare risposte importanti per loro, come scoprire chi è il Signor S".

© Riproduzione riservata