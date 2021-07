"Skate", serenate e atmosfere estive nel nuovo videoclip di Bruno Mars

I vincitori di più Grammy Award Bruno Mars e Anderson Paak pubblicano il loro secondo singolo dal titolo "Skate".

Nel videoclip, diretto da Bruno Mars e Florent Dèchard e co-diretto da Philippe Tayag, i due artisti fanno una serenata a un gruppo di skater in un’atmosfera di vacanza estiva.

I Silk Sonic sono arrivati a "Skate" sull'onda del successo del loro singolo di debutto "Leave the door open", che li ha fatti vincere come Best Group ai BET Awards 2021. È il primo singolo della band a raggiungere la posizione #1 della Billboard Hot 100, per due settimane non consecutive e 18 settimane consecutive nella Top 10.

I Silk Sonic hanno pubblicato la versione live di "Leave the door open (Live)" e si sono esibiti davanti al pubblico per tre volte: ai Grammy Awards, agli iHeartRadio Music Awards e ai BET Awards.

