Musica, estate all'insegna dei tormentoni: tutte le hit da Fred De Palma a Ghali

Discografia italiana particolarmente attiva in quello che è l’ultimo weekend di giugno. Attenzione concentrata in particolare sul ritorno di Fabio Rovazzi, intrattenitore spesso prestato alla musica alla quale ha regalato numerose hit in passato; in questo 2021 si ripresenta alle porte della bella stagione accompagnato da Eros Ramazzotti, con cui canta «La mia felicità».

Altra collaborazione eccellente quella tra Ghali, uno dei più seguiti rapper della nuova scuola italiana, Liberato, il cantante anonimo e mascherato che ha rivoluzionato linguaggio e indole del neomelodicismo napoletano, e J Lord, uno dei nuovi fenomeni della scena rap nazionale; il brano si intitola «Chiagne ancora».

L’uscita di «Pistolero» ha solo anticipato quella dell’EP «Twerking Beach» di Elettra Lamborghini, annunciato su Instagram con foto in topless che hanno scatenato molti commenti. Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, tornano con due nuovi singoli Aiello e Gio Evan, i titoli, rispettivamente: «Fino all’alba (ti sento)» e «Metà mondo».

Dal mondo dell’indie da segnalare l’uscita di «Senza deluderti», nuovo brano dei Fast Animals And Slow Kids. Tornando in tema tormentoni estivi, dopo «Ti raggiungerò», Fred De Palma, unico vero esponente del reggaeton all’italiana, propone «Un altro ballo», brano confezionato con il supporto della brasiliana Anitta.

Particolarmente nutrita la sezione dedicata al rap, fuori oggi infatti il duetto tra Shiva e Gue Pequeno dal titolo «Non sai niente». E’ un album invece quello che propone l’ex Dark Polo Gang Side Baby e si intitola «Il ritorno vero» e all’interno troviamo collaborazioni con altri seguitissimi artisti della scena come Izi, Gianni Bismark, Ketama126 e Paky. Anche Rondodasosa propone una collaborazione, con il producer Nko, il singolo si intitola «Solo/Alone».

La carrellata settimanale si conclude con il rapper Speranza che fa uscire una versione deluxe della sua ultima fatica discografica «L'ultimo a morire».

© Riproduzione riservata