Esce il nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti "La mia felicità".

Rovazzi si lancia in un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, pensata per contestualizzare il momento con leggerezza e annullare qualsiasi gap generazionale, raccontando l'inarrestabile voglia di ritorno alla vita in un dialogo serratissimo con l’amico Eros.

