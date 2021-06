Storica impresa per i Maneskin, prima band italiana nella top ten britannica

Storica impresa per la rockband romana dei Måneskin, che dopo aver conquistato d’autorità l'Eurovision Song Contest, sono entrati nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista e una band italiana.

La hit, che ha raggiunto il numero 7 della Uk Singles Chart, è il brano in inglese «I wanna be your slave» mentre al vertice, per la quarta settimana di seguito, è ancora stabilmente occupato dalla pop star americana Olivia Rodrigo con il singolo «Good 4 U».

Il glam rock di Damiano David e compagni, che si è imposto al festival europeo con il brano glam rock «Zitti e buoni», con il singolo in inglese è diventata la band uscita dall’Eurovision più di successo degli ultimi nove anni, fa sapere la Bbc.

