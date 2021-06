"Zitti e buoni" dei Maneskin nel nuovo spot Pepsi: il nostro omaggio al coraggio di scegliere

I Maneskin cantano per il nuovo spot della Pepsi. "Zitti e buoni", brano vincitore del festival di Sanremo e dell'Eurovision, è stato scelto come colonna sonora della nuova pubblicità in onda in Italia.

Uno spot che vuole rendere omaggio al coraggio di scegliere. I membri della band hanno anche prestato la loro voce per pubblicizzare la famosa bevanda.

Prendere le proprie decisioni, scegliere le proprie regole vuol dire dare forma alla propria vita. Questo il messaggio lanciato dalla band.

