Esce "Mille": Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro trio inedito per la nuova hit dell'estate

Si può considerare come il trio inedito di questa estate 2021. Loro sono Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro insieme per il nuovo singolo "Mille". Un brano che promette di diventare uno dei tormentoni di questa calda stagione. La 78enne Berti dunque si rimette in gioco dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Reduce dalla kermesse canora anche Fedez, salito sul palco dell'Ariston insieme a Francesca Michielin con il brano "Chiamami per nome". Achille Lauro è stato invece ospite fisso con le sue stravaganti performance, una diversa ogni sera.

