"Coro Azzurro", Arisa canta per gli Europei di calcio: il video della colonna sonora italiana

Arriva il tormentone italiano degli Europei alle porte, firmato dagli Autogol insieme ad Arisa. S'intitola "Coro Azzurro" la hit che accompagnerà la Nazionale nei campionati europei.

In tutto 24 squadre - suddivise in 6 gironi - che si sfideranno in 11 città differenti. Un mese ricco di calcio e spettacolo ma anche di musica. Il brano cantato da Arisa è la risposta italiana alla colonna sonora ufficiale della manifestazione sportiva, firmata da Bono e Martin Garrix dal titolo “We are the people”.

© Riproduzione riservata