Arisa e Rudy Zerbi, pace fatta col Tuca tuca sul palco: il siparietto alla finale di Amici

Dopo un anno da professori di canto all'interno della scuola di Amici all'insegna degli scontri più accesi, ieri sera durante la finale del talent di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Arisa hanno sancito sul palco la loro ritrovata pace.

I due si sono lanciati nel famoso "Tuca tuca", dopo un "corteggiamento" da parte di Zerbi nel tentativo di convincere la collega che di fatto poi ha ceduto.

"Lo facciamo separati", aveva proposto in un primo momento la cantante a Zerbi. No, "io tocco te e tu tocchi me", ha poi risposto il professore. Alla fine, i due si sono esibiti con tanto di bacio finale.

