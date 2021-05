"Solo lei ha quel che voglio" dei Sottotono, dopo 25 anni il remake con Tiziano Ferro

Considerato "una pietra miliare dell'R&B italiano", torna dopo 25 anni "Solo lei ha quel che voglio" dei Sottotono. Pubblicato nel 1996, la canzone ha consacrato definitivamente il duo musicale tornato alla ribalta in queste settimane con il nuovo singolo "Mastroianni".

"Solo lei ha quel che voglio" dunque torna in radio in una versione inedita firmata da Tormento e Fish insieme a Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash.

Un remake accolto con entusiasmo da Tiziano Ferro: “I Sottotono sono stati per me sogno, lavoro e opportunità. Non li ringrazierò mai abbastanza per avermi scelto a 19 anni come corista, e ora di nuovo per questo remake".

