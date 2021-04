Me contro te, ecco la canzone del nuovo film "Il mistero della scuola incantata"

"Mi troverai": è il titolo della nuova canzone dei Me contro te, pubblicata oggi sul canale youtube Me contro te Music. Una piccola anticipazione del secondo film di Luì e Sofì che uscirà prossimamente dal titolo "Me contro te - Il mistero della scuola incantata".

La musica, infatti, è una di quelle presenti nella seconda produzione degli youtuber siciliani.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 18 agosto, e non più ad aprile come era stato comunicato in un primo momento.

© Riproduzione riservata