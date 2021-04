Me contro te - Il mistero della scuola incantata, Luì e Sofì svelano la data del nuovo film al cinema

Coronavirus permettendo, il nuovo film di Luì e Sofì "Me contro te - Il mistero della scuola incantata" sarà al cinema il prossimo 18 agosto. Il film originariamente sarebbe dovuto uscire a gennaio scorso, poi era stato spostato ad aprile ma a causa delle chiusure delle sale cinematografiche e delle mancate riaperture previste inizialmente per lo scorso fine marzo, la produzione ha deciso il rinvio in estate quando, si spera, l'andamento epidemiologico sarà migliore e i cinema riapriranno.

La notizia è stata svelata ieri, quando è stata pubblicata su youtube la nuova canzone "Mi troverai" che sarà una di quelle presenti nella nuova produzione. Per i due youtuber siciliani un'altra sfida al Signor S, ricca di avventure e colpi di scena.

