Compie 20 anni "Rock DJ", la hit di Robbie Williams inserita nell'album "Sing when you're winning". Nel videoclip della canzone, diretto da Vaughan Arnell, il cantante inizia a spogliarsi completamente, restando soltanto con il suo scheletro.

Per questo, il video in alcuni paesi è stato censurato. Alcune emittenti invece decisero di mandarlo in onda solo di notte.

"Rock DJ" ha vinto l'MTV Video Music Award per i migliori effetti speciali.

