Friends, ecco qual è il migliore episodio di tutta la serie secondo i fan

I fan di Friends eleggono il migliore episodio di tutta la serie, quello intitolato "The one where everybody finds out" ossia "Io lo so che tu lo sai che io lo so".

Si tratta del 14esimo episodio della quinta stagione andata in onda negli Stati Uniti dal 24 settembre 1998 al 20 maggio 1999 sul canale NBC. In Italia è invece stata trasmessa dall'8 febbraio al 20 marzo 2000 su Raidue.

I fan dunque hanno premiato questo episodio dopo una serie di votazioni online lanciate da HBO Max Games.

L'episodio in questione racconta di quando gli amici di Monica e Chandler scoprono la loro storia d'amore.

Durante la puntata Joey, Phoebe e Rachel cercano di far ammettere a Chandler e Monica di essere una coppia. L'ultimo a sapere della relazione è Ross, fratello di Monica, che scopre tutto quando vede dalla finestra di casa sua la sorella mentre bacia l'amico Chandler.

