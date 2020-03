A casa per via dell'emergenza Coronavirus, Courtney Cox ne sta approfittando per rivedere tutte le puntate di Friends.

L'attrice ha confessato di non ricordare nulla di quello che ha recitato nella serie tv fra il 1994 e il 2004. La Cox nella serie vestiva i panni di Monica. "Ricordo che amavo tutti quanti lì e di essermi molto divertita, e ricordo diversi momenti della mia vita in quel periodo, ma non ricordo gli episodi".

© Riproduzione riservata