Musica, nuove hit in arrivo: c'è anche "Canti ancora?!" del palermitano Davide Shorty

Settimana ricca di nuove uscite per quanto riguarda il mercato discografico italiano.

Fuori a sorpresa «Sirene», singolo firmato Levante che, come spiega, ha deciso di fermare il momento post lockdown per una conversazione poetica con i propri fan poco prima dell’inizio di un’estate senza live.

Nuova uscita anche per Mahmood con «Dorado» che, nonostante il featuring con Sfera Ebbasta e il colombiano Feid, si tratta di un brano molto autobiografico in cui l’artista di mamma sarda e padre egiziano, vincitore del Festival di Sanremo 2019, racconta come il successo dell’ultimo anno e mezzo non l’abbia minimamente cambiato.

Restando in zona rap fuori anche «Emanuele (Marchio Registrato)» di Geolier, altri cinque brani del rapper napoletano di vent'anni che si aggiungono a quelli di «Emanuele», il disco uscito nel 2019 che l’ha lanciato nell’universo del rap italiano. È sempre rap quello proposto da Davide Shorty, palermitano, ex concorrente di X-Factor che propone «Canti ancora?!», canzone nella quale, con il supporto di Elio, si prende in giro sull'esperienza, alle volte traumatica, del post talent.

Spostandoci invece sul nuovo cantautorato, il cosiddetto «indie», pubblicato «Fragile, Vol.1» di Maestro Pellegrini, meglio conosciuto come il chitarrista degli Zen Circus che prova la strada da solista con il suo primo EP che vanta già le collaborazioni di nomi della scena del calibro di Lodo Guenzi, Appino e Giorgio Canali. Debutto particolarmente importante è quello del rapper sardo DEIV con «TPS - Tutto può succedere», prima produzione della LEBONSKI 360 , la label appena fondata da Salmo.

