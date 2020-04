Si sfila la tuta in 40 secondi e batte il record, spopola sul web l'impresa di una ginnasta catanese

Sta facendo il giro del web l'impresa messa a segno, restando in casa, della ginnasta siciliana Carlotta Ferlito.

In soli 40 secondi la Ferlito è riuscita a sfilarsi i pantaloni della tuta rimanendo in verticale, battendo così il record finora detenuto dalla campionessa statunitense, Simone Arianne Biles. Anche lei aveva fatto lo stesso ma in 60 secondi.

Nata a Catania il 15 febbraio 1995, la Ferlito è membro della nazioale italiana di ginnastica artistica, ha partecipato ai giochi olimpici giovanili di Singapore, alle olimpiadi di Londra 2012 e di Rio de Janeiro 2016, ai mondiali di Tokyo 2011, Anversa 2013 e Glasgow 2015, oltre che a varie edizioni dei campionati europei.

È lei la prima ginnasta italiana ad eseguire il "Mustafina" al corpo libero (triplo giro in impugnata, Difficoltà E).

