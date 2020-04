Coronavirus, Steve McCurry omaggia l'Italia con un video: c'è anche la Sicilia

Il famoso fotografo statunitense Steve McCurry rende omaggio all'Italia, in questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus, con un video che esalta le bellezze del Paese.

In "Tribute to Italy" è il titolo del filmato che mostra anche luoghi famosi come Venezia, Ragusa Ibla, Ischia.

"Sono vicino al popolo italiano - dice il fotografo -. Siete sempre nel mio cuore".

Tanti gli scatti condivisi in questo video, vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti dell'Italia: "Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani".

© Riproduzione riservata