Coronavirus, Alberto Angela sui social: "Aiutiamo i nostri medici eroi stando a casa"

Definisce eroi infermieri e medici Alberto Angela nel suo appello via social sull'emergenza Coronavirus.

"Per momenti eccezionali ci vogliono comportamenti eccezionali", ha detto il conduttore di "Ulisse - Il piacere della scoperta".

"Ricordate che questo è un virus molto subdolo, rimane silente per molto tempo prima di emergere, un po’ come uno squalo in acqua. E allora noi non entriamo in acqua", ha continuato Angela.

E ancora: "Una persona che salva un’altra persona è un eroe, ma se questa persona ne salva 10 o 100 è un infermiere o un medico. Sono proprio loro i nostri eroi in questo momento, e noi possiamo aiutarli stando a casa e aspettando, vi prego".

