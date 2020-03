Esce "Supercalifragili", il videoclip di J-Ax e Annalisa tutto girato in casa

L'emergenza Coronavirus non ferma la musica. È uscito infatti il nuovo video di J-Ax con Annalisa dal titolo Supercalifragili. Il videoclip è stato girato con i cellulari, ed è un mix di immagini che ogni protagonista del filmato ha girato a casa propria.

All'inizio del video, un messaggio da parte di J-Ax: "Questo video è stato realizzato a marzo 2020, in piena quarantena. Perché stare rinchiusi non ci impedisce di rimanere aperti agli altri. Perché rimanere separati, ci unisce ancora di più. Perché siamo italiani. E andrà tutto bene".

"Questa canzone parla di come possiamo trovare forza dalle nostre fragilità - ha spiegato J-Ax - ed è quello che dobbiamo fare tutti ora, come singoli, come famiglie e come Paese. Da questo momento di assoluta difficoltà dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi. Facciamolo per i nostri figli, i nostri genitori e per noi stessi".

