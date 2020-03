Racconta di essere in isolamento volontario per dare il suo piccolo contributo alla riduzione del contagio da Coronavirus. Lui è l'astronauta catanese Luca Parmitano a rimanere in casa, attenendosi alle direttive del governo.

"Noi italiani amiamo la vita all'aperto, un aperitivo, una pizza, una serata fuori con gli amici ma questo è il momento di fare un piccolo sacrificio per il bene comune. Siamo uniti, e insieme ce la faremo. Io resto a casa".

