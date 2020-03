Coronavirus, più tempo per contributi e tasse da pagare: tutti i rinvii del decreto

Pagamenti di tasse e contributi sospesi. Stop e rinvii sono al centro del decreto Cura Italia varato dal governo. C'è la sospensione dei processi, lo spostamento dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Ma, almeno per il momento, non è stata prevista una proroga dei termini per la revisione dell'auto a differenza di quanto era stati ipotizzato in un primo momento.

Ecco la lista dei rinvii:

FISCO. Tutti gli adempimenti fiscali con scadenza tra l' 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono spostati al 31 maggio. Sospesi al 31 maggio anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovute dalle imprese. In entrambi casi tutti i versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate uguali a partire dal mese di maggio. Fanno eccezione - come ha spiegato il ministro Gualtieri - i soggetti con fatturato superiore a 2 milioni di euro e non rientra nelle categorie colpite dall'emergenza. Per questi soggetti è concessa una proroga solo fino a venerdì 20 marzo termine nel quale dovranno pagare tasse e contributi scaduti oggi. Inoltre è sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020.

CONTRIBUTI COLF E BADANTI. Più tempo per le famiglie per pagare i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria del personale domestico, colf e badanti che slittano al 31 maggio 2020.

PIÙ TEMPO PER LAUREARSI. Prorogata al 15 giugno l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. e vengono prorogati tutti i termini connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

STOP AI PROCESSI. Le udienze di tutti i processi sono sospese fino al 15 aprile 2020, sospesi tutti i termini degli atti relativi.

DOCUMENTI. È prorogata al 31 agosto la validità dei documenti di identità. Ma la proroga non vale per l'espatrio. I documenti valgono solo in Italia e non all'estero.

DISOCCUPAZIONE. E' prorogato al primo giugno 2020 il termine per la domanda di disoccupazione agricola. La proroga vale solo per le domande in competenza 2019. E sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di presentazione di domanda di disoccupazione Naspi e Discoll.

SPORT. Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi agli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dati in affidamento alle associazioni sportive dilettantesche. I versamenti sospesi verranno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

© Riproduzione riservata