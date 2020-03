Coronavirus, #iorestoacasa in salsa siciliana: il comico appello di Matranga e Minafò

Arriva anche dal duo comico palermitano Matranga e Minafò l'appello a rimanere in casa, vista l'emergenza Coronavirus.

Si tratta di un video fatto in casa, appunto, che invita tutti a rispettare la direttiva. Il tutto cantato in siciliano. Il video è un medley di immagini che mette insieme i volti noti di Sicilia Cabaret.

"Statti unni sì, un ti siddiari. Stamuni a casa, o saffudda 'u spitali", recita il ritornello cantato in siciliano e che vuole invitare tutti a rimanere in casa per evitare l'affollamento degli ospedali.

