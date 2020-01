Disavventura per Fedez nella notte, mentre si trovava negli Emirati Arabi con la moglie e il figlio. Il cantante ha avuto un piccolo problema di salute, causato da un'indigestione. Fortunatamente ad aiutarlo c'era la moglie, che ha chiamato i soccorsi.

"Ha avuto un'indigestione. Ha urlato tutta la notte - racconta Chiara in una stories su Instagram - Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose".

