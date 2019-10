Lacrime di disperazione a Domenica In per Elena Santarelli che, intervistata da Mara Venier, ha ricordato l'operazione del figlio, malato di tumore.

"Quando il 6 dicembre Giacomo è stato operato è stato un intervento molto lungo, di 14 ore. Ho preso delle gocce per tranquillizzarmi, non mangiavo da 5 giorni. Ero molto stanca, ho consegnato mio figlio in sala operatoria ma non sapevo se lo avrei rivisto..."

