Ospiti in tv, la Santarelli fa la piega a Rita Dalla Chiesa e scoppia la polemica: "Brutto esempio"

Bufera sui social contro il video condiviso da Rita Dalla Chiesa ieri su Instagram.

Nel filmato, si vede la Dalla Chiesa nel camerino di Italia Sì, prima della messa in onda. Insieme a lei anche Elena Santarelli che la aiuta a farsi la piega prima della trasmissione.

"Prima di Italia Sì - ha scritto la Dalla Chiesa - Elena Santarelli mi ha aiutata in camerino a darmi una sistemata ai capelli. Mascherina, guanti, distanza di sicurezza e amuchina".

La scelta di aiutare la collega a sistemarsi i capelli prima di andare in tv non è piaciuta a diversi utenti che hanno puntato il dito contro le due donne, accusandole di non rispettare le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus.

In queste settimane, diversi programmi hanno optato per far collegare i loro ospiti da casa, o comunque non permettere a truccatori e parrucchieri di stare a contatto con i vip per rimetterli a posto prima delle dirette. Tuttavia, stavolta, le due ospiti del programma condotto da Marco Liorni hanno deciso di darsi una mano a vicenda, scatenando però diverse polemiche.

"Stai violando le disposizioni ministeriali - ha scritto un utente -. Anche noi tutte abbiamo un amica parrucchiera, o per lo meno disponibile come la tua, che vorrebbe venire a casa a sistemarci i capelli". E ancora: "Vorrei capire perché i comuni mortali parrucchieri devono stare chiusi mentre mentre i parrucchieri di voi vip no".

"Questo video non è un esempio bello...Anch'io ho i capelli in disordine", ha fatto notare un altro utente.

