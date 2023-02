Mr. Rain: «Siamo Supereroi quando scopriamo che non siamo i soli a soffrire»

Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2023 c'è anche Mr. Rain. «Sto portando un pezzo di me stesso su quel palco - dice in un'intervista a Tgs - e sento di avere delle responsabilità enormi. C’è la tensione, ma cerco di concentrarmi per vincerla. È un momento bellissimo».

Il suo brano è Supereroi. «Una canzone di speranza, parla della capacità di riuscire a chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. È un brano autobiografico. Spesso ci sentiamo gli unici a soffrire. Non è così. Se togli la maschera che hai addosso e riesci a mostrarti per quello che sei, diventi un supereroe e ti accorgi che non sei l’unico al mondo a soffrire».

© Riproduzione riservata