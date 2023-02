I Cugini di Campagna debuttano al festival con un brano scritto dalla Rappresentante di Lista

I Cugini di Campagna dopo più di 50 anni di carriera sono saliti sul palco dell’Ariston. «Meglio tardi che mai», dicono nell’intervista a Marina Mistretta per Tgs. Lettera 22, il brano in gara, è stato scritto da Veronica Lucchesi e dal palermitano Dario Mangiaracina, ovvero La Rappresentante di Lista, il duo reduce dal grande successo del brano presentato l’anno scorso a Sanremo, Ciao Ciao.

Ora ci provano con il brano scritto per i Cugini di Campagna. Che vogliono fare bene, ovviamente, al debutto al Festival di Sanremo. «In tante situazioni della vita ci capita che manchi una lettera, che non si riesca ad esprimere qualcosa, proprio come la lettera che non c’è, la ventiduesima», dicono i Cugini di Campagna. Il brano arriva a 50 anni da Anima mia, il grande successo del gruppo. Nel video l’intervista di Marina Mistretta.

