Regionali, De Luca presenta la lista: ci sono La Vardera, Gelarda e i sindaci di Cerda e Camporeale

Torna a Palermo Cateno De Luca per la presentazione della lista "De Luca sindaco di Sicilia". Nella lista presentata dal candidato governatore in Sicilia per Sicilia Vera, ci sono tra gli altri, Ismaele La Vardera Igor Gelarda, il presidente del consiglio comunale di Corleone Pio Siragusa, il sindaco di Cerda Salvatore Geraci e quello di Camporeale Luigi Cino.

"I sindaci sono la categoria più vessata, ma sono donne e uomini liberi, che porteranno avanti questa crociata di liberazione della Sicilia. La prossima settimana presenteremo anche le candidature di Sicilia Vera, e la settimana successiva di Orgoglio Siculo. Sono i tre pilastri su cui si basa la nostra strategia - dice il candidato generatore di Sicilia - Oggi stiamo depositando nove simboli, perché il progetto originario era quello di tre liste forti e sei di testimonianza. Probabilmente riusciremo a fare tre liste forti e 3, 4 di testimonianza, perché comunque daremo spazio a coloro che hanno dato la loro disponibilità a contribuire al progetto", aggiunge.

De Luca è convinto di avere ottime chance di vincere le elezioni perché, dice, "siamo riusciti a reggere all'impatto organizzativo di ogni scadenza, sia a livello nazionale, con il progetto De Luca sindaco d'Italia, sia a livello regionale con il progetto De Luca sindaco di Sicilia. Per De Luca è solo questione di ore prima che il centrosinistra scoppi. "C'è il rischio concreto - dice con fare sicuro - che Caterina Chinnici trovi l'alibi per ritirarsi".

