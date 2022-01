Elezione presidente della Repubblica: riprende la seduta. LA DIRETTA

Si ricomincia alle 15 con la seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri.

Alle 12 il vicepresidente Andrea Mandell ha comunicato al Parlamento riunito in seduta comune la morte del parlamentare siciliano Borrometi avvenuta nei giorni scorsi. Inoltre ha proclamato Rossella Sessa deputato in sostituzione di Vincenzo Fasano, il parlamentare di Fi scomparso anche lui nei giorni scorsi. Sessa potrà partecipare, dalle 15, alla votazione per eleggere il presidente della Repubblica.

Un nuovo vertice del centrodestra è previsto alle 15 con i leader delle varie forze politiche. Si svolgerà alla Camera. Alle 15 anche un incontro tra i leader di M5S, Pd e Leu, Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza.

«Il mio ruolo è proteggere Mario Draghi ed è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese», ha dichiarato Enrico Letta, leader del pd, in un’intervista alla Cnbc.

© Riproduzione riservata