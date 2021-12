Il M5S promuove e finanzia i cammini di Sicilia, Campo: "Spinta al turismo"

Un’accelerata per il settore turistico con 100 mila euro dal M5S all’Ars per promuovere e valorizzare tre dei più importanti e antichi cammini di Sicilia. A lanciare questa iniziativa è il Movimento Cinque Stelle all’Ars. Iniziativa finanziata grazie alla restituzione di parte degli stipendi dei deputati 5 stelle.

I progetti vincitori

La manifestazione si è tenuta questa mattina a Palazzo dei Normanni dove sono stati presentati e premiati i progetti delle tre associazioni che si sono aggiudicate il bando del concorso di idee indetto dall'associazione Movimento 5 stelle Sicilia per valorizzare gli antichi itinerari dell’isola e incentivare il turismo, grazie a segnaletiche, brochure, materiale pubblicitario, siti internet e mappatura degli alloggi per i pellegrini nelle vicinanze degli itinerari dei cammini. I tre progetti vincitori sono risultati quelli delle associazioni “Amici dei cammini francigeni di Sicilia” “Antica Trasversale sicula”, e “Amici della via dei frati” che in totale si sono aggiudicati 100 mila euro.

L'ideatrice Stefania Campo: "Notevole ricaduta economica"

“Quando si pensa a cammini - ha detto Stefania Campo, una delle ideatrici dell’iniziativa - si pensa subito a quelli di Santiago, non considerando che in Sicilia ne abbiamo forse di più belli e interessanti che vanno soltanto valorizzati e promossi per dare una grossa spinta anche al turismo. I Cammini, infatti, hanno anche una ricaduta economica notevole su tutte le attività che si trovano nei pressi di questi, a partire dalla ricettività diffusa, attivando ad esempio le piccole comunità periferiche a ristrutturare immobili e borghi per ospitare i pellegrini, organizzare degustazione di prodotti alimentari e dell’artigianato locali”.

